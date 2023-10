LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante gli incontri informali con i leader dell’UE in Spagna. Quasi 50 leader europei hanno approfittato del vertice della Comunità politica europea a Granada, nel sud della Spagna, per sottolineare il loro sostegno all’Ucraina.

Abela ha anche chiesto un ulteriore dialogo tra i paesi vicini meridionali dell’UE, guardando a un futuro in cui la collaborazione tra gli Stati mediterranei possa portare benefici a tutti. Sottolineando che la situazione attuale è insostenibile, Abela ha affermato che l’UE deve essere più proattiva. “Come concordato anche durante l’incontro MED9 a Malta, è necessario ricostruire il nostro rapporto con il Mediterraneo meridionale”, ha affermato Abela, insistendo su un sistema di asilo che risponda alle esigenze di tutti gli Stati membri.

Per quanto riguarda l’energia, Abela ha sottolineato la necessità dell’UE di interconnettività tra gli stati membri e i paesi nordafricani, in particolare in termini di progetti di energia rinnovabile. Ha aggiunto che il governo maltese manterrà stabili i prezzi dell’energia e del carburante, con una garanzia di sicurezza per le imprese, le famiglie e l’economia del paese, finchè Malta non si convertirà alle energie rinnovabili. Il cambiamento climatico e il passaggio alle energie rinnovabili erano in cima all’agenda. Il premier maltese ha spiegato le realtà e le sfide per Malta, compreso il fatto che si tratta di un’isola senza una fornitura diretta di gas. Ha affermato che Malta attualmente ha un collegamento elettrico con la Sicilia e prevede di installare il secondo interconnettore entro il 2026.

Riguardo alle energie rinnovabili, Abela ha elencato le sfide di Malta, compreso lo spazio limitato sul terreno su cui installare più pannelli fotovoltaici e turbine eoliche. “Abbiamo portato avanti un concetto innovativo attualmente nella fase di studio: quello di avere pannelli per le energie rinnovabili e turbine eoliche offshore, in una zona economica esclusiva”, ha spiegato il premier maltese.

Ha fatto riferimento anche al protocollo d’intesa concordato con la Libia affinchè i pannelli fotovoltaici e le turbine eoliche vengano installati in Libia, poi collegati a Malta, e così Malta possa anche esportare energia rinnovabile verso l’Europa.

Altre discussioni tenute dai leader europei in questo vertice sono state incentrate sui disastri naturali di quest’estate.

– foto: Doi

(ITALPRESS).