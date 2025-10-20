Il Premier Abela “L’opposizione fermi il dibattito UE su Malta”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro e leader del Partito Laburista, Robert Abela, ha invitato il capo dell’Opposizione, Alex Borg, a sollecitare gli eurodeputati nazionalisti a ritirare la richiesta di dibattito su Malta al Parlamento Europeo.

Parlando durante un evento politico, Abela ha dichiarato che il dibattito mira a danneggiare la reputazione di Malta e a scoraggiare gli investimenti esteri. Ha osservato che, mentre l’Opposizione è rimasta in silenzio, il Partito Laburista ha presentato in Parlamento una mozione per promuovere un dibattito a sostegno di Malta. Tale mozione, ha aggiunto, mette in evidenza le recenti riforme di governance, tra cui la prima nomina del Capo della Giustizia con una maggioranza parlamentare dei due terzi.

In una pronta reazione, il Partito Nazionalista ha accusato il Primo Ministro di “ripetere una menzogna”. Ha negato che i suoi eurodeputati abbiano spinto per un dibattito contro Malta, sostenendo che la sessione è stata programmata con l’appoggio dei Socialisti Europei, il cui vicepresidente è il vice leader laburista Alex Agius Saliba. L’Opposizione ha ribadito che il governo sta cercando di distogliere l’attenzione dalle proprie mancanze attaccando i critici, sia a livello nazionale che internazionale.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).