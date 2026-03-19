Il porto di Civitavecchia accelera sulla transizione energetica

ROMA (ITALPRESS) - Mantenere i cronoprogrammi in linea con le previsioni e arrivare, nel corso di quest'anno a realizzare e definire opere importanti, accelerando sulla transizione energetica: sono gli obiettivi fissati in un'intervista all'Italpress da Raffaele Latrofa, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. fsc/azn