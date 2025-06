Il Pet Camper Tour fa tappa nel parco acquatico Aquafelix

ROMA (ITALPRESS) - Aquafelix, parco acquatico immerso in un polmone verde a Civitavecchia, in occasione delle celebrazioni per i suoi 30 anni, ospita l'ultima tappa del Pet Camper Tour, il 21 e 22 giugno, la campagna contro l’abbandono e per la sicurezza stradale. L'iniziativa, con il patrocinio di Arma dei Carabinieri, Anas e Fnovi, in collaborazione con Polizia di Stato, celebra i viaggi pet-friendly e le avventure all'aria aperta, fornendo una serie di consigli e suggerimenti utili. Laboratori, attività e giochi con tanti doni per due giornate che lasceranno poi la scena il 29 giugno alla cucciola Bluey, direttamente dalla serie tv in onda su rai Yoyo. mgg/azn (in collaborazione con associazione Pet Camper)