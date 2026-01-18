Il Pentagono allerta 1.500 soldati da schierare in Minnesota

Member of the National Guard salute each other as they arrive at the DC Armory in Washington on August 12, 2025. On August 11 President Donald Trump announced federal take over of the Metropolitan Police Department under the Home Rule Act and the deployment of the National Guard to assist in crime prevention in the nation’s capital. Photo by Yuri Gripas/ABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – Il Pentagono ha ordinato a circa 1500 soldati in servizio attivo di prepararsi per un possibile dispiegamento in Minnesota. Lo riporta il Washington Post, che cita funzionari della Difesa.
La decisione arriva dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato di ricorrere all’Insurrection Act se le autorità dello Stato non impediranno ai manifestanti di prendere di mira gli agenti anti-immigrazione dell’Ice.
– foto Ipa Agency –
