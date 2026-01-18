ROMA (ITALPRESS) – Il Pentagono ha ordinato a circa 1500 soldati in servizio attivo di prepararsi per un possibile dispiegamento in Minnesota. Lo riporta il Washington Post, che cita funzionari della Difesa.
La decisione arriva dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato di ricorrere all’Insurrection Act se le autorità dello Stato non impediranno ai manifestanti di prendere di mira gli agenti anti-immigrazione dell’Ice.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]