Il Parlamento Ue intitola un edificio a David Sassoli, Mattarella “Un riferimento sull’unità, serve rafforzare le istituzioni”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo ha intitolato uno dei suoi edifici a David Sassoli, ex presidente dell’istituzione. L’edificio è a Bruxelles di fronte all’Esplanade Solidarnosc. All’inaugurazione erano presenti, fra gli altri, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, e il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nel suo intervento, Metsola ha ricordato il contributo di Sassoli. “Il suo lavoro e la sua visione dell’Ue sono una responsabilità da custodire”, ha detto Metsola.

MATTARELLA “SASSOLI RIFERIMENTO SU UNITÀ, SERVE RAFFORZARE ISTITUZIONI”

“Il Parlamento Europeo, massima istituzione democratica del Continente, nel rendere tributo alla memoria dell’illustre europeista italiano David Sassoli, ne sottolinea il rigore morale e la passione civile nell’esercizio del mandato da lui svolto. Associare il suo nome a uno degli edifici nei quali si svolge ogni giorno la vita democratica dell’Unione Europea celebra la determinazione con cui Sassoli ha servito la causa del popolo europeo, impegnandosi affinché fosse vicina ai suoi cittadini, fedele ai valori di libertà, solidarietà e rispetto della dignità umana posti a fondamento del progetto di integrazione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’edificio del Parlamento Europeo intitolato all’ex presidente David Sassoli.

“Alla guida del Parlamento Europeo in epoca di sfide assai complesse nella storia recente dell’Unione, quale quella dell’emergenza pandemica, seppe garantire il ruolo dell’Assemblea, preservandone la piena funzionalità in un momento di crisi e contribuendo a renderla protagonista di risposte coese che hanno rafforzato la credibilità dell’Unione”, aggiunge.

“Anche da quel passaggio difficile trasse alimento la Conferenza sul futuro dell’Unione, esperienza di partecipazione popolare alla quale rese un contributo fondamentale, lasciata cadere nelle sue conclusioni in maniera imprevidente laddove urge, invece, il rafforzamento delle istituzioni europee. Uomo delle istituzioni e del dialogo, Sassoli era animato dalla consapevolezza che l’Europa costituisce una comunità di destino, fondata sulla partecipazione attiva e sulla condivisione di responsabilità. Una consapevolezza – osserva Mattarella – oggi assai diffusa per l’aggravarsi di conflitti alle porte del continente che mettono a rischio l’orizzonte di pace, prosperità e libertà costruito dall’avvio della costruzione europea. In questa prospettiva, l’appello di David Sassoli a un’Europa più unita e conscia della propria eccezionalità costituisce termine di riferimento per l’efficacia del percorso che attende l’Unione negli anni a venire, per un’integrazione sempre più efficace. Il suo nome da oggi connota uno dei luoghi dove le rappresentanti e i rappresentanti dei popoli europei sono chiamati a coltivare quotidianamente il legame essenziale tra le istituzioni dell’Unione e i suoi cittadini”, conclude il capo dello Stato.

– Foto Ipa Agency –

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