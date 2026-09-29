BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Minare il settore agricolo e quello della pesca è da folli, perché è chiaro a tutti che l’approvvigionamento e la sopravvivenza dei popoli non sono più garantiti. L’Italia ha messo un punto fermo sulla difesa dei fondi per l’agricoltura, a garanzia sia della sicurezza alimentare che di quella ambientale”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo sull’agricoltura e la pesca a Bruxelles. “Il settore della pesca, sicuramente anche a causa del recente rialzo dei costi, è in crisi soprattutto per via di scelte strategiche sbagliate. Dal 2013 a oggi – spiega – le marinerie europee, e in particolare quelle italiane, hanno perso competitività; non ci sono dati in crescita, se non quelli relativi agli incidenti sul lavoro. È necessario investire sul rinnovo della flotta, sulla sicurezza dei lavoratori e ricominciare ad avere le idee chiare”.

In merito alla Politica Agricola Comune, il ministro si è detto chiaro sostenitore della separazione del piano dagli altri fondi europei, ricordano il recente successo in campo agricolo: “Non sarà sfuggito che l’Italia è stata la nazione che ha salvato la PAC, diventando un punto di riferimento per ciò che si può ottenere quando si ragiona in modo pragmatico, portando a casa 9 miliardi di euro, un miliardo in più rispetto a tutta la sua storia. La PAC ha senso se esiste una strategia europea volta a garantire la sovranità alimentare dell’Unione, che deve passare attraverso una pianificazione complessiva, ma credo che gli elementi fondanti e di condivisione delle politiche europee devono essere garantiti come autonomi e separati”, ha concluso Lollobrigida.

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