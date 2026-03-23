Il Papa riceve una delegazione di ITA Airways, “Crea rotte di pace”

ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza pubblica nel Palazzo Apostolico Vaticano una delegazione di circa 200 persone di ITA Airways, guidata dal presidente Sandro Pappalardo, e comprendente alcuni rappresentanti del Gruppo Lufthansa. Il Santo Padre ha espresso ai suoi ospiti l’apprezzamento e la gratitudine suoi e della Santa Sede per il “prezioso servizio” dei viaggi apostolici offerto nel corso degli anni prima da Alitalia e poi da ITA Airways, aggiungendo di confidare che “nello spirito di questa consolidata e cordiale collaborazione, l’accoglienza prestata al Santo Padre, al suo seguito e ai giornalisti che volano con lui continui a riflettere quella particolare attenzione e benevolenza che i tempi in cui viviamo rendono sempre più necessaria”. Papa Leone XIV ha evidenziato come i voli papali siano “uno dei simboli più eloquenti della missione dei successori di Pietro nell’epoca contemporanea”, in quanto durante i viaggi apostolici il Papa si mostra a tutti come ‘messaggero di pace’.

“Le sue rotte sono ciò che sempre dovrebbero essere, cioè ponti di dialogo, di incontro, di fraternità. Gli aerei dovrebbero essere sempre vettori di pace, mai di guerra! Nessuno dovrebbe aver paura che dal cielo arrivino minacce di morte e di distruzione”. In un mondo ancora tormentato dai bombardamenti aerei che “avrebbero dovuto essere banditi per sempre”, lo sviluppo tecnologico, “in sé positivo, è messo al servizio della guerra. Questo non è progresso, è regresso”. Nell’attuale scenario, il Santo Padre ha ricordato quanto diventi “ancora più importante tracciare nei cieli rotte di pace”, per poi ringraziare i presenti, augurando ogni bene per il cammino di ITA Airways e del Gruppo Lufthansa, e invocando per gli ospiti e per i loro familiari la benedizione del signore. ITA Airways ha portato in dono a Papa Leone XIV uno speciale modellino del proprio Airbus A350-900. ITA Airways accompagnerà Papa Leone XIV in occasione del suo primo viaggio apostolico in Africa, dal 13 al 23 aprile.

“Essere ricevuti dal Santo Padre Leone XIV riempie di immensa soddisfazione e gratitudine tutte le persone di ITA Airways – ha detto il presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo – Conserveremo nei cuori e nelle menti le parole che Sua Santità Leone XIV ha riservato alla nostra Compagnia”. “L’udienza con il Santo Padre rappresenta per noi un momento di grande responsabilità e orgoglio, che rafforza il nostro impegno a coniugare crescita economica e valori umani. – ha affermato Joerg Eberhart, Ad e direttore generale di ITA Airways – Ogni volo che accompagna il Santo Padre è per ITA Airways un viaggio che unisce popoli e culture. L’udienza di oggi rafforza il significato profondo di questa missione”.

– foto ufficio stampa ITA Airways –

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