Il Papa compie 70 anni, gli auguri della Cei “Ci uniamo per pace disarmata”

ROMA (ITALPRESS) – “Nella ricorrenza del Suo 70° compleanno Le porgiamo con piacere e cordialità i più fervidi auguri delle Chiese in Italia” e “ci uniamo a Lei nell’invocazione per una ‘pace disarmata e disarmante in tutte le situazioni di conflitto che insanguinano vaste aree del Pianeta”. Così la Presidenza della Cei nel messaggio di auguri inviato a Papa Leone XIV in occasione del suo 70esimo compleanno.

In occasione del compleanno del Santo Padre, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, per il tramite del Segretario di Stato, cardinale Parolin, ha rivolto a Sua Santità Papa Leone XIV, i più fervidi auguri, anche a nome dell’intero Senato della Repubblica. “Il Suo autorevole magistero rappresenta una guida sicura in un periodo storico molto difficile dilaniato da guerre e tensioni in tutto il mondo. Nel ringraziarlo per le quotidiane parole e gli insegnamenti di fede – conclude il Presidente La Russa – rinnoviamo al Santo Padre la nostra profonda gratitudine”.

“I miei più sinceri auguri a Papa Leone XIV nel giorno del suo compleanno. Ringrazio il Santo Padre per la sua salda guida spirituale e per l’impegno a favore della pace. La Sua attenzione al complesso scenario internazionale, la vicinanza ai cristiani perseguitati e a tutte le persone in difficoltà rappresentano un punto di riferimento essenziale. Grazie Sua Santità e i migliori auguri in questa ricorrenza”. Così, in una nota, il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“In occasione del 70° compleanno di Sua Santità Papa Leone XIV, voglio esprimere con affettuoso rispetto i più sentiti auguri di prosperità e grazia anche a nome della comunità di Forza Italia. La sua guida della Chiesa è un esempio di saggezza nella nostra comune ricerca di speranza e verità. Auguri Papa Leone”. Lo scrive in un post su ‘X’ il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

