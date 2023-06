Il Pallone Racconta – Weekend di finali e spareggi

Per la rubrica "Il Pallone Racconta", l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, si proietta verso un fine settimana che vedrà l'Inter giocarsi la Champions e l'Under 20 il Mondiale di categoria. C'è la serie A in palio in Verona-Spezia e Bari-Cagliari. fz/glb/gtr