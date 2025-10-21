Il NY Tech e GP Communications North America avviano una collaborazione per promuovere lo scambio culturale

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il New York Institute of Technology e GP Communications North America Inc. hanno avviato una collaborazione volta a promuovere lo scambio interdisciplinare e culturale tra il mondo accademico e le imprese internazionali, con particolare attenzione all’eccellenza del “Made in Italy”.

La collaborazione prevede attività congiunte in vari settori, tra cui l’organizzazione di conferenze, eventi, master class, programmi educativi e opportunità di tirocinio. Particolare attenzione sarà riservata ai settori chiave che rappresentano i punti di forza di entrambe le organizzazioni, quali il design, la robotica, il benessere, la medicina e le tecnologie emergenti. New York Tech metterà a disposizione il suo patrimonio di competenze accademiche, laboratori di ricerca e strutture interdisciplinari che favoriscono l’innovazione e l’imprenditorialità, nonché i suoi campus di Manhattan e Long Island, come sedi per iniziative congiunte. GP Communications, da parte sua, fornirà supporto attraverso attività di comunicazione strategica, relazioni commerciali, relazioni con i media e produzione di progetti.

“Questa relazione strategica rappresenta un ponte tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, creando nuove opportunità di crescita, innovazione e scambio internazionale. Inoltre, questa collaborazione sottolinea il nostro impegno a collaborare con l’industria per creare opportunità che consentano alla prossima generazione di innovatori di affermarsi” ha affermato Jared E. Littman, Ph.D., M.P .A., vice rettore per la ricerca presso New York Tech.

“Con questa iniziativa, il New York Tech e GP Communications confermano il loro impegno a rafforzare il dialogo tra Stati Uniti e Italia, promuovendo l’istruzione delle nuove generazioni e la diffusione di conoscenze e competenze a livello globale”, ha affermato Giovanni Pellerito, Presidente e CEO di GP Communications North America Inc.

Le sei scuole e college del New York Institute of Technology offrono programmi di laurea triennale, magistrale, dottorato e percorsi professionali in discipline ad alta richiesta, tra cui informatica, data science e cybersecurity; biologia, professioni sanitarie e medicina; architettura e design; ingegneria; tecnologie digitali e IT; management; energia e sostenibilità. Fondato nel 1955, è un istituto di istruzione superiore senza scopo di lucro, indipendente, privato e laico, che accoglie ogni anno quasi 8.000 studenti da tutto il mondo.

L’università ha campus a New York City e Long Island (New York), Jonesboro (Arkansas) e Vancouver (British Columbia), oltre a programmi attivi a livello internazionale. L’approccio centrato sullo studente, i servizi di supporto accademico, le borse di studio e i programmi orientati alla carriera sostengono la missione dell’università: offrire a tutti gli studenti qualificati reali opportunità di accesso. Un corpo docente e uno staff competente e attento offrono un’esperienza formativa orientata ai risultati, ricca di tecnologie avanzate, e promuovono attività di ricerca e produzione scientifica a beneficio della comunità globale. Oltre 118.000 alunni fanno parte di una rete attiva composta da medici, architetti, scienziati, ingegneri, leader d’impresa, digital artist e professionisti della salute.

La comunità di persone che agiscono, creano, e innovano sostiene i laureati, dando loro la forza di cambiare il mondo, affrontare le sfide del XXI secolo e reinventare il futuro. GP Communications North America Inc., con sede a New York, è una società specializzata in comunicazione strategica e relazioni istituzionali. Opera a livello internazionale per promuovere brand, aziende e istituzioni, con particolare attenzione al Made in Italy e al suo posizionamento nei mercati globali.

