VENEZIA (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale del Veneto è convocato lunedì 15 dicembre, alle 15, con eventuale prosecuzione martedì 16 dicembre, alle 10.30, per eleggere il Presidente dell’Assemblea legislativa, i due Vicepresidenti e i due consiglieri Segretari.

Si ricorda che, in base a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2°, del Regolamento del Consiglio regionale, l’Assemblea legislativa, lunedì 15 dicembre, procederà alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto: verrà eletto chi raggiungerà la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nel secondo scrutinio non si raggiunga la maggioranza qualificata, si procederà, a partire dal giorno successivo, ovvero martedì 16 dicembre, a maggioranza assoluta dei componenti.

Ed è iniziata oggi pomeriggio la procedura di accreditamento dei consiglieri che daranno vita alla dodicesima legislatura, a seguito delle elezioni del 23 e 24 novembre. Il Segretario generale dell’assemblea legislativa regionale, Roberto Valente, ha accolto i nuovi consiglieri e i confermati, e ha consegnato a ciascuno lo stemma consiliare. L’accreditamento odierno ha interessato consiglieri eletti nelle liste Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, Lega – Liga Veneta Stefani Presidente e Forza Italia Berlusconi Autonomia per il Veneto, e in particolare: Valeria Mantovan e Filippo Giacinti (Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni); Riccardo Barbisan, Giorgia Bedin, Alessia Bevilacqua, Sonia Brescacin, Francesco Calzavara, Rosanna Conte, Cristiano Corazzari, Elisa De Berti, Manuela Lanzarin, Roberto Marcato, Eleonora Mosco, Matteo Pressi, Filippo Rigo, Paola Roma, Andrea Tomaello, Roberta Vianello, Luca Zaia e Marco Zecchinato (Lega – Liga Veneta Stefani Presidente); Jacopo Maltauro (Forza Italia Berlusconi Autonomia per il Veneto). La procedura di accreditamento dei consiglieri proseguirà domani, giovedì 11 dicembre, a partire dalle 10.

– foto ufficio stampa Consiglio regionale del Veneto –

(ITALPRESS).