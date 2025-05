Il nuovo cinema italiano, registi e attori si raccontano a New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - C’è chi sogna di raccontare l’America rurale con uno sguardo europeo, chi vorrebbe indagare le ferite della società statunitense, e chi pensa a storie d’amore, di migrazione o di ribellione. In occasione della 24ma edizione di "Open Roads: New Italian Cinema" al Lincoln Center di New York, Stefano Vaccara ha incontrato alcuni tra i più rappresentativi registi italiani contemporanei e l’attore Fabrizio Gifuni, e ha posto loro due domande: Che impatto vorreste che il vostro film avesse sul pubblico americano? E "se vi fosse offerta la possibilità di girare un film negli Stati Uniti, quale storia vorreste raccontare? Il festival, organizzato da Film at Lincoln Center e Cinecittà, propone 14 titoli che raccontano un’Italia viva, complessa, e mai scontata. xo9/abr/sat/gtr (Video di Stefano Vaccara)