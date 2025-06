Il nuovo bonus affitto per i lavoratori assunti nel 2025

Il nuovo bonus affitto per i lavoratori assunti nel 2025

NAPOLI (ITALPRESS) - Per alcuni lavoratori assunti nel 2025 c'è la possibilità dell'ottenimento di un bonus fino a 5.000 euro per un nuovo contratto di affitto e per le spese di ristrutturazione, ma a determinate condizioni. Ne parla l'economista Gianni Lepre. azn/sat