Il Nobel Ignarro “I leader di successo? Pensano fuori da schemi”

ROMA (ITALPRESS) - Intervista a Louis Ignarro, biochimico statunitense e professore emerito di Farmacologia molecolare e medica presso l'Università della California a Los Angeles. Il prof. Ignarro è stato insignito del Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina nel 1998 "per il suo contributo alla scoperta del ruolo dell'ossido nitrico nel sistema cardiovascolare". Nel 2019 è entrato a far parte del Comitato Scientifico della Fondazione Menarini, apportando un eccezionale contributo ai progetti e attività che Fondazione Menarini porta nel campo medico, biologico e farmacologico. abr/lcr/azn/mrv (video in collaborazione con Fondazione Menarini)