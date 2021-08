GENOVA (ITALPRESS) – Il Napoli bissa il successo della scorsa settima ottenuto contro il Venezia superando il Genoa al ‘Ferraris’ per 2-1. In mezzo il momentaneo pari di Cambiaso al primo gol in Serie A. Al 14′ prima occasione per i partenopei: Elmas serve in profondità Insigne che calcia, sfera deviata Vanheusden e palo esterno che mette paura a Sirigu. La risposta rossoblù al 22′ con un violento destro di Ghiglione, nessun problema per Meret. Alla mezz’ora la squadra di Spalletti ci riprova col suo capitano, ma l’estremo difensore del Genoa è attento e para in tuffo. Il match si sblocca al minuto 39′: Fabian Ruiz riceve al limite, supera un avversario e calcia di sinistro dal limite dell’area, Sirigu non può nulla. Nella ripresa padroni di casa subito all’attacco e creano una tripla occasione: in successione Ghiglione due volte e poi Rovella. Nemmeno il tempo di sistemarsi e la squadra di Ballardini va in gol con Pandev, abile a sfruttare un’uscita maldestra di Meret, ma l’arbitro annulla per fallo di Buksa sul portiere azzurro. Era il preludio del gol del pari rossoblù che arriva al 69′: cross dalla destra di Ghiglione, dall’altra parte arriva Cambiaso che con un tiro al volo buca il portiere del Napoli. Il gol decisivo della gara arriva, però, all’84’: punizione laterale calciata da Mario Rui, si inserisce Petagna che di testa mette in rete. Vince il Napoli: azzurri a punteggio pieno, Genoa a zero punti.

