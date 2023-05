Flop delle prime cinque: non ha vinto nessuna di esse. Il Napoli ha rimandato la festa scudetto. Ha pareggiato nel derby con la meritevole Salernitana (nove partite utili di fila). A Olivera ha risposto Dia in una gara concitata, in cui è stato espulso Sousa. Il pari ha spinto i granata verso la salvezza. Dello scudetto al Napoli si riparlerà presto, giovedì a Udine, e contro la Fiorentina sarà la festa vera. La conquista del tricolore è sicura, ma allunga l’attesa e le attenzioni sulla città del Vesuvio. Intanto, la doppia sfida Milano-Roma è stata vinta dalle squadre lombarde (4 punti su 6). L’Inter in rimonta contro una Lazio che nel primo tempo aveva approfittato di un errore difensivo di Acerbi per segnare con Felipe Anderson. Poi, quando la partita sembrava essersi messa male, Inzaghi l’ha vinta con i cambi: Lautaro (doppietta) e Gosens. Le speranze di Champions dei nerazzurri sono aumentate, quelle di secondo posto della Lazio diminuite. Ma la Juve non ne ha approfittato in pieno. I biancocelesti affronteranno mercoledì il Sassuolo, mentre i nerazzurri saranno a Verona, per un confronto caldo. Roma e Milan hanno dato vita a un pareggio emozionante ma brutto, che ha lasciato immutate le loro posizioni in classifica. I due gol (Abraham e Saelemaekers) sono arrivati nel recupero, dopo una partita dura che non è stata certo uno spot per il calcio. I giallorossi hanno perso anche Kumbulla e Belotti. Per i giallorossi l’avversario nel turno infrasettimanale sarà il pericolosissimo Monza, mentre il Milan ospiterà la Cremonese. Due rigori in Bologna-Juve: Orsolini ha segnato, Milik no. Ma poi si è rifatto col gol del pareggio. Bianconeri a un punto dalla Lazio. Per il Bologna giovedì una difficile trasferta a Empoli, mentre la Juve ospiterà il Lecce. L’Atalanta, in vantaggio a Torino con un gol dell’ex granata Zappacosta, ha subito il pareggio di Sanabria. Poi Zapata ha firmato il bel successo alla Dea che ora può conquistare un posto in Champions. Toro di nuovo fermo. Per l’Atalanta mercoledì il disperato Spezia, per i granata la trasferta a Genova con la Samp. La Fiorentina ha praticamente mandato i blucerchiati in B, rifilando loro cinque gol. Sogni europei per la viola che sarà a Salerno, mercoledì. La sconfitta dell’Empoli sul campo del Sassuolo ha appesantito la situazione dei toscani, che hanno tuttavia un margine di cinque punti su Spezia e Verona. Al gol di Cambiaghi ha risposto nel finale di partita una doppietta di Berardi (un rigore) che ha ribaltato il risultato. Nell’anticipo, il Lecce si era allontanato dalla zona-pericolo battendo con un rigore di Strefezza un’Udinese che ha avuto in una bella rovesciata di Lovric l’acuto vanificato da Falcone. Il pareggio in Cremonese-Verona ha permesso agli scaligeri di raggiungere lo Spezia, lasciando indietro i grigiorossi. La Cremonese ha finito in dieci (Quagliata espulso). La sconfitta del rabberciato Spezia contro un bel Monza (gol di Ciurria, raddoppio di Carlos Augusto) ha fatto piombare i liguri in piena lotta per la salvezza. Adesso un turno infrasettimanale senza molti scontri di alto livello, poi nel week-end un altro doppio scontro Roma-Milano con Roma-Inter e Milan-Lazio.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com