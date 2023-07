MILANO (ITALPRESS) – Dopo il record di presenze nella stagione 2022/23 registrato da ‘Sister Act-il Musical’, Stage Entertainment annuncia il tour 2023/2024. In programma sono previste 100 repliche con tappe in 34 città italiane (fra le quali Roma, Firenze, Varese, Brescia, Bologna, Genova e Torino). La prima andrà in scena al Teatro Brancaccio di Roma, martedì 14 novembre 2023. “Siamo molto felici di proporre a tutta Italia – ha aggiunto Matteo Forte, Amministratore Delegato di Stage Entertainment Italia – uno spettacolo che continua a far divertire intere generazioni e che è stato sinonimo per tutti coloro che sono venuti al Nazionale di evasione e divertimento. Era questo che volevamo offrire al nostro pubblico e gli 80.000 biglietti venduti solo a Milano confermano che ci avevamo visto giusto. Ringrazio ancora una volta Chiara Noschese per il grandissimo lavoro fatto, tutto il cast e tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere tale traguardo”.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Stage Entertainment Italia