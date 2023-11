Il mondo del self-publishing all’Indie Book Fest di Milano

MILANO (ITALPRESS) - Un'occasione per far conoscere sempre di più il mondo del self publishing, facendo incontrare autori e appassionati che coltivano il sogno di poter pubblicare i loro scritti. Con questo spirito letterario si è svolta a Milano la seconda edizione dell'Indie Book Fest, con diversi i tavoli di approfondimento che hanno caratterizzato una giornata molto partecipata. Uno di questi ha esplorato i diversi scenari del self partendo dalle opportunità offerte da Kindle Direct Publishing (KDP). Momento culminante dell'evento è stata la proclamazione del libro vincitore del premio Amazon Storyteller 2023, ovvero “Emma’s Theory” di Daniela Volonté. xh7/mgg/gtr/mrv