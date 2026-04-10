Il mito dei Momix torna al Teatro Toniolo: debutta “Botanica – Season 2”

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Teatro Toniolo si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione coreografica: il ritorno dei Momix. Da martedì 14 a domenica 19 aprile, la compagnia di danza più famosa al mondo presenterà l’attesissimo “Botanica – Season 2”, l’ultima evoluzione della visione “ecologica” e visionaria del geniale coreografo Moses Pendleton.

In questa seconda stagione, Pendleton riprende e reinventa il suo acclamato capolavoro, spingendolo verso inedite metamorfosi. Non si tratta di una semplice ripresa, ma di un processo di evoluzione artistica che sfrutta nuovi effetti tecnologici e immagini tridimensionali per creare un’esperienza sensoriale totale. Attraverso l’inconfondibile linguaggio dei Momix, il pubblico sarà proiettato in un viaggio onirico dove i confini tra corpo umano e natura sfumano: dalla sensualità delle calendule al vibrante ronzio delle vespe, fino all’imponenza dei rami che si protendono verso il cielo.

“La Natura è da sempre la mia Musa. Con “Botanica – Season 2″ vogliamo restituire l’armonia del ciclo vitale e ricordare che la custodia della bellezza del nostro pianeta appartiene a tutti noi.” — Moses Pendleton I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Toniolo e sui circuiti autorizzati.

– Foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).