LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi è andato a Mosca per colloqui di sicurezza ad alto livello con funzionari del Cremlino dopo l’incontro a Malta con Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti del presidente Joe Biden.

I colloqui bilaterali a Malta si sono concentrati su un potenziale incontro dei leader e su altre questioni nelle relazioni, compreso il sostegno della Cina all’invasione russa dell’Ucraina.

Wang è in Russia per una visita di quattro giorni. Ha iniziato il suo viaggio incontrando il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. “Quanto più violente diventano le azioni unilaterali di egemonia e di confronto tra blocchi, tanto più importante per noi stare al passo con i tempi, mostrare il senso del dovere come grandi potenze e adempiere ulteriormente ai nostri obblighi internazionali”, ha detto Wang durante i suoi colloqui con Lavrov.

– foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

