Pesce, anzi balena d’aprile del Milan al Napoli: un 4-0 che cambia poco per la capolista e proietta i rossoneri al terzo posto. Leao protagonista con una doppietta. Napoli troppo brutto per essere vero. Eppure la squadra di Spalletti ha venti punti di vantaggio sul Milan e sedici sulla Lazio, seconda. Ma il bello (anzi il brutto) del campionato, è che non si sa come finirà la vicenda della Juve: via la penalizzazione, punizioni più pesanti: cosa? Senza i 15 punti in meno, i bianconeri sarebbero secondi con distacco sulla concorrenza. Così possono ancora entrare in zona Champions. Ma cosa succederà e quale sarà la vera classifica è un’incognita per i più. Si naviga a vista e si può sbattere contro qualche scoglio. In ogni caso, saranno polemiche. Tornando al Maradona, è stata la terza sconfitta stagionale del Napoli (Inter, Lazio e Milan). La rivincita (forse) in Champions. I gol di Pedro su dormita difensiva del Monza e di Milinkovic Savic su punizione, hanno permesso alla Lazio di restare seconda con cinque punti su Inter e Roma. Difesa impenetrabile. Immobile nel finale. Inter-Fiorentina è stata una delle più emozionanti partite viste quest’anno.

I viola hanno vinto per l’ottava volta consecutiva e sono sempre più vicini alla zona UEFA, l’Inter (decimo ko, terzo di fila) ha deluso. Inzaghi in bilico: scelte discutibili, processi e sentenza dopo la Coppa Italia con la Juve. Molte occasioni, errori di Lukaku e palo di Barella i nerazzurri; gol di Bonaventura, bel gioco e tante possibilità di andare a segno per gli uomini di Italiano. La Roma è terza con l’Inter grazie ai gol di Wijnaldum, che ha colto anche il 14.mo palo giallorosso, di Dybala su rigore e di El Shaarawy. Dopo tante belle parate di Ravaglia, l’espulsione di Murillo è stata fatale alla Samp. L’Atalanta a Cremona sembrava ben contrastata dai grigiorossi, ma Boga poi ha portato a casa la vittoria dopo l’ingresso di Hojlund, sempre decisivo. Lookman gol n.13. Bergamaschi in corsa per i primi posti, mentre alla Cremonese resta solo da cogliere una soddisfazione in Coppa Italia. Non è stata una passeggiata, per la Juve delle “seconde linee”, contro un Verona ben organizzato. Il gol di Kean, dopo quasi un’ora di tentativi e una palo. Szczesny ha salvato il risultato. Per i gialloblù, prestazione buona, ma classifica amara. Un bel Bologna ha avuto la meglio su una Udinese molto rimaneggiata.

La partenza-sprint è valsa una vittoria che ha portato i rossoblù in zona Europa. Il Torino -privo di Aina e Ilic- nel posticipo sul campo del Sassuolo, cercherà di mantenersi in scia dei pretendenti alle coppe. I neroverdi, che passarono a Torino per 1-0, all’andata, vorranno vincere per continuare l’ascesa. Arbitro Pezzuto. Nel Monday-Night, Empoli e Lecce cercheranno punti-tranquillità. Squalificati Maleh e Umtiti. A Via del Mare 2-2. Fischietto a Fabbri. In coda hanno perso tutti tranne lo Spezia che si era autotrafitto (autogol di Caldara) e poi ha pareggiato con Shomurodov; traversa e palo della squadra di Semplici. Salernitana fuori dalla mischia-salvezza, liguri a +6 sul Verona, terzultimo. Ora le Coppe e tante partite da stroncare un branco di elefanti.

