MILANO (ITALPRESS) – Un Milan irriconoscibile perde con merito in casa per 2-0 contro il Ferencvaros e complica ulteriormente il proprio cammino in Europa League. E’ una doppietta di Joseph a stendere una delle peggiori versioni stagionali della squadra rossonera. Il pallino del gioco è completamente nelle mani degli ungheresi fin dai primi minuti. La prima vera occasione arriva al 27′, quando Torriani blocca a terra una conclusione ravvicinata di Joseph. I lombardi si vedono per la prima volta al 39′. Terracciano crossa dalla destra, Ramos effettua una sponda aerea per Cisse che però si coordina male e calcia alto con il sinistro. Sul capovolgimento di fronte, Joseph salta secco Diawara e ci prova con un destro da posizione molto defilata, ma Torriani è attento e respinge in corner con i piedi. Il duello tra i due si ripete tre minuti dopo, con Torriani che salva i suoi grazie a una parata bassa che neutralizza il diagonale dell’attaccante avversario. Si va al riposo sullo 0-0. Amorim, visibilmente insoddisfatto della prestazione dei suoi, mette subito in campo Pulisic, Moreira e Gila in campo.

Poco cambia però, perchè al 7′ sono gli ospiti a passare in vantaggio. De Winter offre a Torriani un retropassaggio difficile da gestire, ma il portiere si addormenta e si fa anticipare da Zachariassen. La palla finisce sul piede di Joseph, che mette dentro a porta vuota. I sette volte campioni d’Europa costruiscono la migliore occasione del match al 55′, quando Ramos imbuca in area per Hutchinson che con il sinistro conclude a lato di un soffio. I padroni di casa sbandano malamente in difesa e al 21′ subiscono il 2-0. Zachariassen vola con estrema facilità a campo aperto, avanza indisturbato e quando si trova davanti Torriani sceglie di servire Joseph, che insacca a porta vuota. Al 27′ è Torriani a evitare il terzo gol quando compie una grande parata su un potente destro di Zachariassen. Una possibile svolta arriva al 32′, quando il neo entrato Yusuf viene espulso per una gomitata rifilata a Gila, punita dopo la revisione al Var. Al 35′ è ancora Hutchinson a provarci con il sinistro, ma Dibusz respinge con i piedi. Nonostante la superiorità numerica, i rossoneri non riescono a portare ulteriori pericoli alla porta avversaria e il risultato non cambierà più, con gli ungheresi che sfiorano addirittura il tris in pieno recupero con Madaràsz. Il Milan subisce così la terza sconfitta stagionale in Europa League, con la classifica che lo vede a quota 3 e virtualmente fuori dalle prime 24.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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