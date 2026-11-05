JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – “Il confucianesimo può fornire preziosi spunti per trovare un nesso tra saggezza tradizionale e sfide contemporanee”. E’ l’opinione di Riccardo Pozzo, professore italiano di filosofia all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Pozzo ha osservato che, con il rapido progresso dell’intelligenza artificiale, la filosofia confuciana offre nuove prospettive sul rapporto tra esseri umani e tecnologia.

Pozzo sottolinea il concetto cinese di “xin”, ovvero “cuore-mente”. Mentre i sistemi di IA sono in grado di elaborare informazioni e svolgere compiti di ragionamento, il concetto di “cuore-mente” dell’uomo racchiude in sè la coscienza morale, i valori e i legami con il mondo circostante.

Ha osservato che il confucianesimo considera l’umanità interconnessa con il Cielo, la Terra e tutti gli esseri viventi. Questa prospettiva offre indicazioni preziose per garantire che il progresso tecnologico rimanga incentrato sui valori umani.

“L’intelligenza artificiale dovrebbe apportare benefici all’umanità”, ha sottolineato Pozzo, aggiungendo che la tecnologia dovrebbe rafforzare la capacità di azione umana, tutelare la dignità, promuovere l’inclusione sociale e favorire la sostenibilità ecologica.

Mentre la transizione ecologica e quella digitale accelerano, Pozzo ritiene che l’umanesimo spirituale cinese possa contribuire allo sviluppo sostenibile e aiutare ad affrontare le sfide contemporanee.

Le sue riflessioni richiamano l’approccio incentrato sulle persone della Cina nella governance dell’IA. Il Paese ha sostenuto un simile approccio nello sviluppo dell’IA, sottolineando il principio dell'”IA al servizio del bene” e l’obiettivo di promuovere il benessere comune dell’umanità.

Pozzo ritiene che il dialogo tra le tradizioni filosofiche cinesi e occidentali possa generare nuove idee per l’era digitale.

“Attingendo alla saggezza confuciana e abbracciando al contempo l’innovazione tecnologica, l’umanità può impegnarsi per costruire un futuro dell’IA improntato alla responsabilità, all’armonia e alla prosperità condivisa”, ha aggiunto Pozzo.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua –