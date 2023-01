Il Milan frena e negli ultimi minuti concede il pari alla Roma

Una gara dal finale incredibile a San Siro, un risultato che lascia l'amaro in bocca al Milan avanti 2-0. Nonostante l'assenza in panchina dello squalificato Mourinho i giallorossi trovano la forza di reagire e il pareggio in pochi minuti. gm