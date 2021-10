Il pareggio senza gol del Napoli a Roma ha permesso al Milan di agganciarlo in vetta. Tanti gol (36, con un poker di Simeone) e molti episodi discussi con alcune espulsioni (giocatori e allenatori). Nel caldo e intenso scontro dell’Olimpico, un primo tempo in cui il Napoli è cresciuto gradualmente, Abraham ha mancato una grande occasione. Nella ripresa il dominio della capolista si è infranto contro un palo e una traversa (entrambi di Osimhen: un suo gol è stato inoltre annullato). Occasioni anche per Pellegrini e Mancini. Espulso Mourinho per proteste e alla fine anche Spalletti. Eroico Bologna contro il Milan. Partita condizionata dalle espulsioni dei rossoblù Soumaoro e poi Soriano. Il quarantenne Ibrahimovic ha segnato prima nella propria porta e poi in quella felsinea. Insomma una partita molto movimentata in cui i rossoneri non sono stati impeccabili in fase difensiva. E dire che nell’intervallo i rossoneri sembravano padroni della partita: vincevano per 2-0. In inferiorità numerica, la squadra di Mihajlovic ha tenuto botta al Milan, pareggiando quand’era in dieci. Bennacer ha deciso tutto. Il Milan ora è appaiato al Napoli. L’Inter credeva di avere in tasca i tre punti contro la Juve col gol di Dzeko, ma Allegri nel finale, facendo entrare Chiesa e Dybala, ha pareggiato con quest’ultimo su un rigore assegnato dopo la visione dello schermo da Mariani, ma non accettato da Inzaghi, espulso. Il solito episodio contestato. Non è stata una gran partita e il pareggio ha danneggiato l’Inter (-7) , ma non ha fatto fare un gran passo avanti alla Juve (sempre a -10) che ha solo evitato una sconfitta rovinosa. La Fiorentina ha acciuffato la Juve e dimenticato per ora il “caso” Vlahovic (il rigore del vantaggio lo ha lasciato a Biraghi, prima di segnare il terzo gol viola) e la vittoria sul Cagliari l’ha riportata vicino alla “zona Champions”. I sardi sempre sul fondo della classifica. L’Udinese aveva ben contenuto l’assalto della rimaneggiata Atalanta, ma nella ripresa aveva subito un bel gol di Malinovskiy, viziato forse da una punizione non fischiata dall’arbitro su Pussetto. I friulani hanno pareggiato (per l’ennesima volta) nel recupero con Beto (terzo gol consecutivo), dopo che l’ex bianconero Musso aveva salvato l’Atalanta. Poi ha sbagliato sul gol del pareggio. Espulso Gasperini che ha contestato la decisione di Marinelli: “Gli arbitri vengano a spiegare, ci mettano la faccia”. Un clamoroso poker di Simeone ha gelato la Lazio, cui non è giovato l’ottavo gol di Immobile. L’attacco veronese è terzo con 21 gol. Per Sarri una sconfitta bruciante. Il Torino è tornato a vincere e al Genoa non sono bastati i gol di Destro e Caicedo per far punti. I rossoblù sono rimasti in coda, con una difesa preoccupante e non sappiamo se e quanto resisterà Ballardini. Il Torino, dopo un bel primo tempo, ha avuto una flessione, ma ha vinto lo stesso e Belotti è sembrato in ripresa. Brekalo ha segnato per la prima volta. Il Venezia aveva cominciato bene sul campo del Sassuolo: dopo il bel gol di Okereke, però, si è svegliata la squadra di Dionisi e con Berardi e Frattesi ha preso in mano la partita, dimostrando la propria superiorità. Candreva (un gol e…mezzo) è stato il protagonista della vittoria della Samp nel derby con il rimaneggiato Spezia. D’Aversa (squalificato) ha riconquistato fiducia e messo in difficoltà Thiago Motta, che ha subito altri due gol (e ora sono 22: difesa più debole). Ancor peggio è andata a Colantuono che, presa in mano la Salernitana al posto di Castori, nel giro di 12′ si è ritrovato sotto di tre reti. L’Empoli, dopo due ko, ha ripreso a marciare e ha ritrovato i gol di Cutrone. Pinamonti doppietta. I campani son rimasti ultimi con il peggior attacco e una delle difese più battute. Nel turno infrasettimanale, Napoli-Bologna e Milan-Torino. Nel prossimo weekend, il derby campano Salernitana-Napoli e Roma-Milan.