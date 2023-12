NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lunga notte Nba. Ben 13 partite in un programma ricchissimo e con entrambi gli italiani in campo. Sconfitte sia per Danilo Gallinari che per Simone Fontecchio, ma il secondo è protagonista di una prova di tutto rispetto nel ko che Utah incassa sul parquet degli Oklahoma City Thunder che si impongono 134-120. L’azzurro parte dall’inizio, gioca 23 minuti e mette a referto 19 punti, 2 rimbalzi, 1 assist e 4 stoppate, facendo registrare la migliore prestazione della sua stagione. Sono 30 i punti di George e 20 quelli di Sexton, ma non basta per fermare Oklahoma, seconda in classifica a Ovest e trascinata dai 30 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander.

Bene Fontecchio, ma Utah ko e rimanendo in “casa Italia” da segnalare la prestazione non da ricordare per Danilo Gallinari e la netta sconfitta per i suoi Wizards. Washington, infatti, perde a Philadelphia con i Sixers che si impongono 146-101. Il “Gallo” gioca 11 minuti e chiude con 2 punti e un rimbalzo, un match in cui il migliore dei suoi è Kuzma che sfiora la doppia doppia, mettendo a referto 21 punti e 9 rimbalzi.

Tutto facile per i padroni di casa con Joel Embiid che fa registrare al suo attivo 34 punti e 11 rimbalzi. Non c’è partita, i Sixers, quarti a Est, infilano la terza vittoria consecutiva, mentre Washington incassa la 19esima sconfitta in 22 partite.

Nelle altre gare della notte vittorie per Heat (116-114 contro gli Hornets), Pacers (131-123 sui Pistons con 30 punti, 7 rimbalzi e 8 assist per Mathurin), Magic (104-94 sui Cavaliers), Nuggets (129-122 contro gli Hawks con 25 punti, 8 rimbalzi e 9 assist per Jokic e nonostante i 40 punti di Bogdanovic per Atlanta), Knicks (136-130 sui Raptors con 34 punti per Randle), Rockets (93-82 sugli Spurs), Mavericks (120-113 sui Grizzlies con 35 punti e 8 rimbalzi per Doncic), Bucks (133-129 sui Bulls con 32 punti e 12 rimbalzi per Antetokounmpo, mentre dall’altra parte DeRozan mette a referto 41 punti e 11 assist), Pelicans (121-107 sui Timberwolves con 36 punti per Williamson), Kings (131-118 sui Nets con 29 punti per Fox) e Clippers (132-127 contro i Blazers con 34 punti per Leonard).

