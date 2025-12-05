Il mercato italiano dell’auto non riparte

ROMA (ITALPRESS) - A novembre è stabile il mercato italiano dell’auto. Le immatricolazioni di vetture nuove sono state 124 mila e 222, rispetto alle 124 mila e 267 dello stesso mese del 2024. Nel periodo gennaio-novembre, il comparto è in flessione del 2,4% rispetto all'anno precedente, totalizzando 1 milione e 417 mila immatricolazioni contro 1 milione e 452 mila nei primi 11 mesi del 2024. Resta molto pesante il divario con il 2019: circa 359 mila unità in meno, il 20% in meno. Sul fronte delle auto elettriche, la quota di mercato è salita al 12,2%, rispetto al 5% del mese di ottobre e al 5,2% di novembre 2024. Per l’Unrae il mercato automotive continua a mostrare una sofferenza ormai cronica. L’Associazione ribadisce la sua proposta di accelerare lo sviluppo della mobilità a emissioni zero attraverso una riforma del trattamento fiscale delle automobili aziendali, che preveda interventi per incrementare la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi, oltre a ridurre il periodo di ammortamento. abr/mrv