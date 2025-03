PADOVA (ITALPRESS) – “Ogni tappa di Coppa del Mondo, comunemente, prende il nome della città che la ospita. Questo, invece, è il Trofeo Luxardo. Una storia unica per la sciabola e la scherma internazionale”. Così Marcello Scisciolo, Consigliere della Federazione Italiana Scherma, ha voluto introdurre questa mattina la 66^ edizione del celebre Trofeo Luxardo di Padova, la prova di Coppa del Mondo più antica per la sciabola maschile, in programma da giovedì 6 a sabato 8 marzo nell’arena del Pala Kioene.

La storica kermesse è stata presentata oggi in conferenza stampa presso gli Impianti Petrarca Scherma, società organizzatrice che da quest’anno ha arricchito la propria attività ospitando la Montano Bauer Academy, diretta dal maestro Christian Bauer e che annovera tra le sue fila diverse stelle internazionali della specialità. Scisciolo, dopo aver portato i saluti del presidente della FIS, Luigi Mazzone, e ringraziato il Comitato organizzatore per gli sforzi compiuti, ha sottolineato: “Il Trofeo Luxardo è un evento simbolo del panorama mondiale, la gara che è nel cuore di tutti. Una tradizione che non si smentisce mai e nel solco della quale quest’anno si sono registrati numeri straordinari: 260 iscritti provenienti da 44 Paesi, tutti i top 16 del Ranking in pedana. Per la Federazione Italiana Scherma, impegnata nello sviluppo dell’attività e nella crescita dei numeri di tutte le specialità e in particolare della sciabola, si tratta di una manifestazione importantissima, ancor di più perché coinciderà con la prima uscita ufficiale del neo CT della sciabola maschile azzurra Andrea Terenzio. Un debutto sicuramente speciale”.

Franco Luxardo, patron del Trofeo, ha inoltre evidenziato “due momenti di grande importanza dell’edizione 2024: il premio alla memoria dell’olimpionico della sciabola Gianfranco Dalla Barba e il riconoscimento in ricordo dell’ex Presidente del Petrarca e sciabolatore azzurro Guido Beneventi, che andrà a insignire il miglior atleta italiano”. Gianni Ferraro, vice-presidente del Petrarca e coordinatore del tavolo dei relatori, ha avviato i lavori osservando “la straordinaria storia del Trofeo, autentico punto di riferimento per generazioni di sciabolatori, e l’impegno organizzativo per accogliere così tanti atleti provenienti da tutto il mondo“. Concetti esaltati anche dal presidente del Comitato regionale FIS Veneto, Alberto Spiniella, che ha ribadito “l’orgoglio di tutto il territorio d’avere a Padova una manifestazione così prestigiosa, un momento di grande promozione per la scherma soprattutto tra i più giovani”.

Dino Ponchio, presidente del Coni Veneto, ha a sua volta definito “l’agonismo di così alto livello come volano di valori e diffusione dello sport”, felice che “questa città, con la sua immensa tradizione schermistica, possa ospitare un evento di tale importanza”. “Auspico sempre più manifestazioni di così grande rilevanza in tutto il nostro territorio”, ha chiosato Eleonora Mosco, Consigliere della Provincia di Padova con delega allo Sport, felice di sentirsi, “da ex petrarchina, nel doppio ruolo di rappresentante istituzionale e atleta che ama la scherma”.

Il 66° Trofeo Luxardo inizierà con le qualificazioni di giovedì 6 marzo e vivrà il clou della gara individuale con il tabellone principale di venerdì 7. In quanto Paese ospitante l’Italia della sciabola maschile guidata dal commissario tecnico Andrea Terenzio può schierare 20 atleti: Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Daniele Franciosa, Michele Gallo, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Riccardo Nuccio, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Edoardo Reale, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Antonio Tallarico, Pietro Torre e Lupo Veccia Scavalli. Sabato 8, invece, gran finale con la competizione a squadre per la quale il neo ct ha indicato cinque nomi (il quartetto può essere definito nel giorno di vigilia): Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e il capitano Gigi Samele, argento lo scorso anno al Pala Kioene.

-foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).