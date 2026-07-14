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Tg Sport – 14/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Napoli, comincia l'era Allegri "Contano voglia ed entusiasmo" - Inter, Chivu si presenta: "Dobbiamo ritrovare la motivazione" - Roma, ufficiale il rinnovo di Dybala fino al 2027 - Juventus, David e Openda già in uscita dopo un solo anno - Nazionale, Abodi promuove Maldini “Una garanzia” - MotoGp, Bezzecchi dopo l’operazione “È andata bene” - Tennis, il dilemma di Sinner verso gli Us Open - A Trabia un progetto per i giovani talenti, Toni e Cannavaro testimonial /gtr