Il Marocco tra le 10 destinazioni turistiche “imperdibili” del 2026

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco figura tra le 10 destinazioni turistiche “imperdibili” per il 2026, offrendo ai viaggiatori un’esperienza entusiasmante e avventure indimenticabili, scrive la rivista specializzata Travel and Tour World (TTW), con sede negli Stati Uniti. “Il Regno si impone tra le destinazioni mondiali che si distinguono per le loro culture dinamiche, la ricca storia, i paesaggi unici e le nuove esperienze di viaggio emergenti”, sottolinea la rivista in un articolo dedicato alle mete imprescindibili per il 2026.

La pubblicazione, che concentra la sua attenzione sulla capitale spirituale del Regno, indica che Fès sta vivendo “una rinascita” grazie ad ambiziosi progetti di restauro che stanno dando nuova vita alla sua antica medina. Rinomata per la sua architettura secolare e il suo ricco patrimonio culturale, Fès invita i visitatori a passeggiare nei suoi souk colorati, a esplorare i suoi monumenti e a scoprire i tesori nascosti dei suoi vicoli tortuosi, rileva la rivista specializzata nei settori dei viaggi, del turismo, delle compagnie aeree, delle crociere e dell’ospitalità.

