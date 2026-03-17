Il maltempo provoca danni e disagi, 80 persone evacuate nel Cosentino

COSENZA (ITALPRESS) – Danni e disagi per il maltempo in Calabria, in particolare nella provincia di Cosenza. I vigili del fuoco del Comando provinciale sono impegnati in una intensa attività di soccorso a causa del maltempo che sta colpendo la fascia ionica della provincia cosentina.

Le situazioni più critiche si registrano nei territori di Corigliano, Mirto, Rossano, Calopezzati, Pietrapaola e Mandatoriccio, dove si segnalano numerosi allagamenti, smottamenti e gravi difficoltà alla circolazione stradale. Decine le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco. Al momento risultano oltre un centinaio di interventi ancora in coda.

Particolarmente delicata la situazione nel comune di Crosia, dove le fiumare Trionto e Fiumarella hanno superato gli argini, causando diffusi allagamenti su tutto il territorio. Nel centro storico si è verificata anche una frana nei pressi delle case popolari, che ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 80 persone. I vigili del fuoco sono impegnati nel soccorso di cittadini rimasti bloccati all’interno delle abitazioni o nelle auto.

– Foto di repertorio ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).