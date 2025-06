Il Made in Sicily tra ceramica, pietra lavica e gioielli

MILANO (ITALPRESS) - La ceramica e la pietra lavica sono due elementi fondamentali del Made in Sicily. E sono stati tra i protagonisti della prima edizione di “Artigiano in Fiera - Anteprima d’estate”, a Fiera Milano, dal 29 maggio al 2 giugno. Tantissimi gli stand in cui hanno fanno bella mostra maioliche, sculture, piatti e vasi, con la decorazione della ceramica che è una vera e propria arte. Le aziende che prendono parte alla fiera hanno conduzione familiare e sono accomunate dal grande amore per la terra d’origine e per la lavorazione di materie prime che non si potrebbero trovare lontano dalla Sicilia. È il caso della lavorazione della pietra lavica. L’Etna, tra i simboli che per primi vengono in mente quando si pensa alla più grande isola del Mediterraneo, diventa fonte inesauribile di risorse anche per l’artigianato. Non è un caso se molti degli imprenditori arrivati alla fiera lombarda provengono dalla zona di Catania. f12/sat/gtr