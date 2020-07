Con una donazione di 100.000 Euro il Gruppo Toyota rafforza il supporto alla Croce Rossa Italiana. Donazione che l’Organizzazione utilizzerà per le attività di assistenza sul territorio e per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria. L’azione si aggiunge ad altre avviate nei mesi scorsi che, dal mese di aprile, hanno previsto la fornitura di una flotta di circa 100 vetture ibride Toyota e Lexus per i servizi del progetto CRI #IlTempoDellaGentilezza come l’assistenza domiciliare, la consegna di spesa, medicinali e beni di prima necessità per le persone più fragili da un punto di vista sanitario e sociale. Insieme al Gruppo Toyota, a rendere possibile questa iniziativa sono tutti i clienti Toyota e Lexus che hanno scelto di aderire alle campagne ‘Toyota Total Safe’ e ‘Lexus Diamond Experience’, o che lo faranno in futuro. Per entrambi i pacchetti, offerti dai Centri di Assistenza autorizzati Toyota e Lexus, è infatti previsto un contributo da devolvere alla Croce Rossa Italiana su ogni intervento eseguito.

“Voglio ringraziare, a nome di tutta la Croce Rossa Italiana, Toyota e Lexus che ci stanno supportando con generosità e costanza dall’inizio dell’emergenza COVID-19”. Lo sottolinea Francesco Rocca, Presidente CRI. “Grazie alla flotta che ci è stata messa a disposizione due mesi fa, i nostri Volontari in tutta Italia sono riusciti a raggiungere con gesti di gentilezza, come la consegna a domicilio di spesa e farmaci, tantissime persone con fragilità sociali e sanitarie. Questo ulteriore aiuto economico, che coinvolge anche i clienti del Gruppo Toyota, costituisce un contributo fondamentale per continuare a fronteggiare l’emergenza anche sul piano sanitario. Perché siamo ancora impegnati in prima linea seppur, fortunatamente, con numeri più bassi rispetto al picco dei mesi scorsi”. I pacchetti opzionali ‘Toyota Total Safe’ e ‘Lexus Diamond Experience’ si aggiungono alla igienizzazione standard effettuata gratuitamente da ogni officina Toyota e Lexus prima della riconsegna della vettura in assistenza. Essi prevedono l’utilizzo di uno spray germicida presidio medico chirurgico sulle superfici all’interno della vettura e all’interno dei condotti dell’impianto di climatizzazione, oltre la sostituzione del filtro abitacolo per eliminare eventuali altre fonti di accumulo di germi e batteri.

