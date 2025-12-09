ROMA (ITALPRESS) – Il gruppo Sogin ha pubblicato il bilancio di sostenibilità 2024, che testimonia il costante impegno nei confronti della sicurezza, della sostenibilità e dell’innovazione nel settore nucleare e nella tutela ambientale. Il documento illustra la performance economica, sociale e ambientale (Esg) della società, includendo il contributo a undici dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Nel 2024 il Gruppo ha consolidato il proprio percorso di miglioramento continuo, rafforzando le azioni a supporto della strategia di economia circolare. Tra le iniziative più significative figurano il riutilizzo degli edifici esistenti, la riduzione della produzione di rifiuti, l’aumento delle percentuali di riciclo dei materiali prodotti durante gli smantellamenti, la minimizzazione dei rifiuti radioattivi.

L’obiettivo complessivo è ambizioso: recuperare oltre il 95% dei materiali provenienti dalle attività di disattivazione, in particolare ferro e calcestruzzo. Parallelamente, il Gruppo ha introdotto criteri di valutazione ESG negli iter di gara e nei processi di qualifica dei fornitori. Inoltre, a conferma dell’impegno verso la transizione energetica, nel 2024 è stata ridotta l’impronta di carbonio, grazie alla scelta di approvvigionarsi solo con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili certificate. I risultati raggiunti nel 2024 sono il frutto di un know-how specialistico consolidato negli anni e costantemente aggiornato attraverso percorsi formativi dedicati, tra cui quelli promossi dalla Radwaste Management School (RaMS), a conferma della volontà di investire nella crescita professionale, nel trasferimento delle competenze e nella loro messa a disposizione dell’intero comparto nucleare e industriale italiano.

