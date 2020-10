CAGLIARI (ITALPRESS) – “New York, Roma, Amburgo, Parigi. Ora respirate un attimo: Pula. Poi Anversa, Vienna, Londra. Questa non è solo una cosa irripetibile, ma anche inimmaginabile.

Un’occasione storica colta dalla Sardegna” Così il presidente della federazione tennis, Angelo Binaghi, ha presentato la tappa del torneo Atp che si svolgerà al Forte Village di Santa Margherita di Pula (CA) dal 12 al 18 ottobre. “Stiamo parlando del massimo circuito professionistico del terzo sport più visto al mondo – prosegue Binaghi – è una cosa straordinaria avvenuta per una serie di coincidenze irripetibili. Chi doveva decidere non si è lasciato scappare questa opportunità e per questo ringrazio la Regione”. A guidare l’entry list l’argentino Diego Schwartzman, numero 14 al mondo. Poi il serbo Dusan Lajovic e il norveggese Casper Ruud, mentre per gli italiani Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Gianluca Mager. “Daremo le wildcard a Cecchinato, Musetti e aspettiamo anche Fognini”, ha detto il numero uno della federtennis. Più che soddisfatto l’assessore Gianni Chessa: “Punteremo sempre di più sui grandi eventi sportivi. L’economia della Sardegna passa dal turismo e da questi eventi. Il mio dovere è dire sì a queste manifestazioni, qui sta il grande cambiamento che voglio portare”. Sui campi in terra rossa del Forte Village si comincerà a giocare da sabato 10 ottobre con le qualificazioni che metteranno in palio 4 posti per il tabellone principale.

(ITALPRESS).