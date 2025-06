Il governo di Malta vieta il cannabinoide CC9

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha ufficialmente vietato il cannabinoide sintetico CC9, appena due mesi dopo che le autorità sanitarie e gli esperti avevano sollevato preoccupazioni sulla sua disponibilità e sui rischi per la salute.

Il divieto è stato attuato tramite due avvisi legali, che aggiungono il CC9, noto anche come HHC-C9, all’elenco delle sostanze psicotrope previsto dall’Ordinanza sulle Professioni Mediche e Affini e all’elenco delle droghe controllate secondo il Regolamento sul Controllo delle Droghe.

Il Laboratorio di Analisi Forense dell’Università di Malta ha segnalato per la prima volta la sostanza lo scorso aprile, avvertendo che il CC9 veniva venduto in prodotti commercializzati come cannabis sintetica.

