VENEZIA (ITALPRESS) – È stato consegnato oggi a tre associazioni del territorio, nel corso di un incontro nella sala seminariale del Centro culturale Candiani, il ricavato della 6^ edizione del mercatino benefico “Il giardino ritrovato”, svoltasi il 19, 20 e 21 novembre scorsi nel parco di via Torre Belfredo, a Mestre. All’incontro, servito a fare il punto sull’andamento di questa sesta edizione dell’evento, è intervenuta l’assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar. Con lei anche la vicepresidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Paola Tommasi e per l’associazione “Il Giardino ritrovato” Lorenza Lavini, che è intervenuta anche a nome del presidente della Proloco di Mestre, Giampaolo Rallo. Anche quest’anno “Il giardino ritrovato” ha proposto un mercatino solidale animato da oltre venti associazioni, nonché da artisti e artigiani locali che hanno esposto le proprie opere, con ‘gazebo di accoglienza’ per raccogliere ulteriori offerte. Grazie alla grande partecipazione alla manifestazione, nell’incontro odierno sono stati consegnati tre assegni del valore di 700 euro alle associazioni “ABIO Mestre-Associazione per il Bambino in Ospedale” e “Il sorriso di Giovanni” la cui attività è rivolta al sostegno ai bambini e alle loro famiglie in situazioni di malattie e ricoveri. Il contributo è stato poi consegnato anche al “Comitato Donne XXV Aprile Mestre”, che supporta le donne e i rispettivi bambini ospiti delle case rifugio del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. Le rappresentanti del Comitato hanno spiegato che una parte della donazione ricevuta verrà impiegata nell’acquisto di cuscini necessari per l’arredo della nuova casa rifugio recentemente aperta nel territorio comunale.

“Al giardino ritrovato si respira una bellissima aria di comunità e amicizia. Se da un lato la sensazione che si percepisce è di casa, trovo che sia anche forte la componente di novità che ad ogni edizione riuscite a portare con voi”, ha detto l’assessore Mar rivolgendosi ai rappresentanti delle associazioni di volontariato. “Ringrazio gli organizzatori, le associazioni, gli artisti e gli artigiani che, mossi da grande spirito di solidarietà e passione, hanno reso possibile questo appuntamento ormai consolidato nel nostro territorio. Un evento che anche in questa edizione autunnale ha visto grande partecipazione da parte dei cittadini”.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).