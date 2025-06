Il Ghana sostiene il piano di autonomia marocchino sul Sahara

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Repubblica del Ghana considera il piano di autonomia presentato dal Regno del Marocco come l’unica base realistica e duratura per una soluzione reciprocamente accettabile alla questione del Sahara.

Questa posizione è stata espressa nel Comunicato congiunto firmato al termine dell’incontro tenutosi giovedì a Rabat tra Nasser Bourita, ministro degli Esteri marocchino ed il suo omologo del Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa.

Sulla base dei recenti sviluppi, il ministro ghanese ha accolto con favore gli sforzi delle Nazioni Unite come quadro esclusivo per raggiungere una soluzione realistica, pratica e duratura alla controversia sul Sahara. Se ricorda che il Ghana aveva ritirato il suo riconoscimento all’autoproclamata Repubblica Saharawi in gennaio del 2025.

La posizione del Ghana si inserisce nella dinamica internazionale che conosce l’iniziativa di autonomia. Attualmente, sono 124 i paesi membri dell’Onu che la riconoscono come base per la soluzione della controversia sul Sahara tra il Marocco e l’Algeria e di questi 23 sono membri del’ Unione europea, mentre 30 paesi africani ed arabi hanno aperto consolati nella zona come riconoscimento alla sovranità del Marocco.

