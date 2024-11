GENOVA (ITALPRESS) – La sosta per le nazionali registra un altro cambio in panchina in Serie A. Dopo Lecce (Giampaolo per Gotti) e Roma (Ranieri per Juric), a pochi giorni dalla sfida-salvezza contro il Cagliari, in programma domenica alle 12.30 allo Stadio Ferraris, il Genoa ha annunciato ieri l’esonero di Alberto Gilardino per poi ufficializzare oggi l’arrivo in panchina di Patrick Vieira, ex centrocampista di Milan, Arsenal, Juve e Inter. Per il 48enne tecnico francese si tratta della prima esperienza in panchina in Italia dopo aver allenato il New York City in Mls, Nizza e Strasburgo in Ligue 1 e il Crystal Palace in Premier League. Gilardino era arrivato al Genoa nell’estate 2022 per guidare la Primavera ma a dicembre dello stesso anno era stato promosso sulla panchina della prima squadra per sostituire l’esonerato Blessin. Inizialmente soluzione ad interim, l’ex attaccante azzurro si era poi guadagnato la conferma centrando subito la promozione in serie A dove, alla prima stagione, ha chiuso con un ottimo undicesimo posto e il record di punti. A maggio scorso il rinnovo fino al 2026 ma l’avvio di campionato, dopo un’estate turbolenta sul mercato (ceduti Retegui e Gudmundsson), è stato al di sotto delle aspettative, col Grifone che ha raccolto appena 10 punti nelle prime 12 giornate. E così, a quasi due settimane dal pari contro il Como, la società ha optato per il cambio puntando su Vieira per rilanciare la squadra. L’ex centrocampista della nazionale francese, che dirigerà il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan, ritroverà proprio quel Balotelli con cui ebbe più di uno screzio a Nizza: l’obiettivo della salvezza, però, sarà più forte di qualsiasi ruggine del passato.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]