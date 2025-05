BARI (ITALPRESS) – Il Generale di Corpo d’Armata, Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, a margine della celebrazione del 164° anniversario dalla fondazione dell’Esercito Italiano, ha fatto visita al Comando Legione Carabinieri “Puglia”.

Ad accogliere l’alto Ufficiale nella caserma “Bergia” è stato il Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco. Erano presenti all’incontro anche il Comandante Provinciale di Bari, Generale di Brigata Gianluca Trombetti, i Comandanti di tutti i rimanenti capoluoghi provinciali della Regione, una rappresentanza dei militari della sede, i rappresentanti dei Carabinieri Forestali e dei Reparti Speciali e dell’Arma, nonchè appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri, all’Associazione Nazionale Forestali in congedo e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Nel corso della visita, il Generale Luongo ha sottolineato il valore del sacrificio, della dedizione e del senso di responsabilità dimostrati dai carabinieri della Puglia, impegnati nelle quotidiane attività istituzionali con professionalità e umanità che rappresentano un pilastro per la sicurezza e per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Inoltre, ha sottolineato la necessità di evoluzione per l’Arma dei Carabinieri che, pur mantenendo salde le proprie radici e la propria organizzazione nella tradizione – fondata anche sull’imprescindibile ruolo delle Stazioni Carabinieri -, deve adattarsi alle nuove esigenze della società e dei tempi.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]