Il Gal Etna celebra storie di eroi e racconti sacri
18 Agosto 2025
CATANIA (ITALPRESS) - Nella Sicilia orientale, il territorio del Gal Etna celebra le proprie tradizioni all'ombra del vulcano: storie di eroi, ma anche racconti sacri. fsc/gtr