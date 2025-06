Il fotografo norvegese Sundsbo scelto per realizzare il calendario Pirelli 2026

ILANO (ITALPRESS) – Il fotografo norvegese Solve Sundsbo è stato scelto per scattare il calendario Pirelli 2026. La natura sarà uno degli elementi centrali del prossimo The Cal, che è attualmente in fase di realizzazione a Londra e sarà presentato a Praga a novembre.

“È una grande emozione far parte del calendario Pirelli. È un sogno che coltivo da molto tempo e mi sento onorato di seguire le orme dei grandi fotografi che mi hanno preceduto”, ha detto Sundsbo. “Con il calendario del 2026, desidero trasportare le persone in un mondo inaspettato, pervaso da poesia, sensualità e un intimo mistero. È un riflesso del mio profondo legame con la natura, dello stupore che questa suscita in me e del bisogno di raccontare storie. Non vedo l’ora di condividere con tutti ciò che ho creato”, ha aggiunto.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).