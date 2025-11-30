Il Flamengo vince la Libertadores, decide l’ex Juve Danilo

LIMA (PERU’) (ITALPRESS) – Il Flamengo si prende la sua rivincita e alza al cielo la Coppa Libertadores 2025. All’Estadio Monumental di Lima, in Perù, è la squadra carioca allenata da Filipe Luis, ex difensore di Atletico Madrid e Chelsea, ad aggiudicarsi la finale tutta brasiliana col Palmeiras: 1-0, con la rete decisiva realizzata al 67′, di testa, dall’ex difensore della Juventus Danilo.

Il Flamengo ‘vendicà così la sconfitta nella finale del 2021 contro il Verdao e iscrive il suo nome nell’albo d’oro della competizione per la quarta volta (nel 1981, nel 2019 e nel 2022 i precedenti trionfi) oltre a qualificarsi per la prossima Coppa Intercontinentale e per il Mondiale per Club del 2029. Ma il momento d’oro della formazione carioca potrebbe non esaurirsi qui: con 5 punti di vantaggio proprio sul Palmeiras a due giornate dalla fine, martedì potrebbe festeggiare anche la vittoria del Brasileirao.

Per gli uomini di Abel Ferreira, che erano arrivati in finale compiendo un’impresa storica (4-0 sull’LDU Quito dopo aver perso 3-0 in Ecuador nella doppia semifinale), un’altra delusione e appuntamento con la quarta Libertadores rinviato.

