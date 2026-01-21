Il feretro di Valentino arriva alla camera ardente di piazza Mignallei a Roma

ROMA (ITALPRESS) - Alle ore 10:10 il feretro di Valentino è arrivato in piazza Mignallei a Roma, nella sede della Fondazione Pm23, dove oggi si svolgerà la camera ardente in ricordo dello stilista a partire dalle 11. Tra le persone che hanno accolto la bara davanti alla sede, l'inseparabile Giancarlo Giammetti, con cui è stato legato da una storia d'amore oltre che professionale, oltre a tutti i suoi cari. xr3/trl/mca1