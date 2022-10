VERONA (ITALPRESS) – Questo fine settimana la quindicesima edizione della Suzuki Rally Cup affronterà il suo penultimo appuntamento stagionale sugli asfalti del 40° Rally Due Valli. La gara veronese sarà teatro dell’atto finale del CIAR Sparco, valido anche per il Campionato italiano Rally Asfalto (CIRA), la Coppa Rally di 3^ Zona ed il Trofeo di 2^Zona riservato alle vetture storiche.

Nonostante l’edizione 2022 del trofeo Suzuki sia già nelle mani di Matteo Giordano e Manuela Siragusa, la coppia cuneese – sulla Suzuki Swift Sport Hybrid della Scuderia Alma Racing – non mancherà gli ultimi due round in programma, il “Due Valli” e sulla terra del “Rally delle Marche” a novembre. I campioni italiani R1 intanto apriranno le danze tra le sedici Suzuki Swift R1 in gara a Verona per il monomarca del marchio giapponese. Attesi i duelli tra i diversi pretendenti alla piazza argento. Primo fra tutti il catanese Giorgio Fichera (100 punti) alla sua quarta volta a Verona, dopo un’ottima prova a Brescia vorrà consolidare il secondo posto, navigato da Ronny Celli sulla Swift Hybrid della Meteco Corse. Terzo in classifica tra vetture ibride pronto anche l’Under Igor Iani (85 pt) navigato come sempre da Nicola Puliani. Il giovane ossolano dovrà però guardarsi dal vicinissimo Roberto Pellè (84 pt) dietro di una sola lunghezza. Il portacolori della Destra 4 Srl insieme a Giulia Luraschi tornerà sulle prove dove ottenne la vittoria di classe RST10 nell’edizione 2020. Nel parterre delle Hybrid anche il giovane pisano Gianandrea Gherardi (57 pt) stavolta con Franco Nannetti sempre con i colori della Jolly Racing Team e subito fuori la top five del monomarca. Rientrerà anche l’altro “junior” Alessandro Forneris con Luigi Cavagnetto, altro alfiere della Meteco Corse sempre su Hybrid. Corposa e tutta da seguire la lotta per la categoria Racing Start. Rientrerà infatti come da programmi il leader attuale Stefano Martinelli, con 77 punti dalla sua e un quinto assoluto nella classifica piloti che lo candida a protagonista in gara anche a Verona. Il pilota di Barga insieme a Fabio Menchini vorrà sicuramente chiudere i conti contro gli avversari Danilo Costantino con Alessandro Parodi dietro di 7 punti e Cristian Mantoet con Roberto Simioni, alla sua terza partecipazione sulle prove di casa, e attualmente a quota 63. Ma attenzione anche nel gruppo RS ai giovani Massimiliano e Marco Milivinti, recenti vincitori della categoria al Rally 1000 Miglia. Start su Boosterjet anche per Lorenzo Olivieri con Nicolò Barla e per Luca Villardi affiancato Francesco Berdin. Esordio Suzuki per il 19enne Stefano Vitali che dividerà l’abitacolo con il papà Maurizio sulla Swift 1.0 Boosterjet, al suo terzo rally in assoluto, sarà un nome da seguire per l’edizione 2023 del Suzuki Rally Cup. Prima volta e voglia di far bene questo fine settimana per il piemontese Marcello Sterpone navigato dall’esperta Giancarla Guzzi sulla Swift griffata A.s.d.Alma Racing. Non mancheranno anche le Swift Sport 1600 di Marco Longo con Roberto Rivia e del siciliano Sergio Denaro navigato da Sonia Dal Dosso.

La gara scaligera, su un tracciato tecnico e selettivo in tutti i suoi 93 km di gara, accenderà i motori venerdì mattina 7 ottobre per lo shakedown a Grezzana e, prenderà il via “simbolico” in Piazza Brà a Verona dalle 14, dove sono previste le premiazioni sabato sera dalle 20.30.

– foto ufficio stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com