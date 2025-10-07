“Il Diavolo veste Prada 2”, Milano diventa un set internazionale

MILANO (ITALPRESS) - Le riprese di “Il Diavolo veste Prada 2” sono arrivate a Milano. Fra transenne, fan e curiosi in agguato, il capoluogo lombardo si è trasformato in un set cinematografico internazionale. Tra i protagonisti, oltre a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Il film ha scelto il cuore della città per ambientare alcune delle sue sequenze principali. eb/mgg/gsl