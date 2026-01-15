Il debito pubblico in lieve calo

ROMA (ITALPRESS) - Debito pubblico in calo a novembre. Secondo i dati della Banca d’Italia, è sceso a 3.124,9 miliardi di euro, con una diminuzione di 6,8 miliardi rispetto al mese precedente. Il calo delle disponibilità liquide del Tesoro e l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso è stato solo in parte compensato dal fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche, pari a 6,1 miliardi. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, la diminuzione del debito è imputabile a quello delle Amministrazioni centrali, a fronte di un aumento marginale di quello delle Amministrazioni locali. Il debito degli Enti di previdenza è rimasto sostanzialmente invariato. La vita media residua è rimasta stabile a 7,8 anni. A novembre le entrate tributarie hanno raggiunto i 51,9 miliardi, in lieve aumento. Nei primi undici mesi del 2025 le entrate sono cresciute complessivamente del 2% e hanno superato i 514 miliardi. /gtr