Il Ct Gattuso fa visita all’Inter accompagnato da Buffon e Bonucci

MILANO (ITALPRESS) – Terza tappa del tour nei ritiri dei club di Serie A per il commissario tecnico Gennaro Gattuso. Dopo essersi recato venerdì scorso a Trigoria e ieri alla Continassa – i centri sportivi che ospitano rispettivamente gli allenamenti di Roma e Juventus – il Ct ha fatto visita oggi all’Inter nel suo quartier generale ad Appiano Gentile. Accompagnato dal capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon, dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci e dal segretario organizzativo del Club Italia Mauro Vladovich, Gattuso ha incontrato il presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta e il tecnico Cristian Chivu.

Il commissario tecnico ha quindi assistito alla seduta di allenamento della squadra per poi salutare i membri dello staff tecnico e i calciatori, molti dei quali già da diversi anni nel giro della Nazionale. Una Nazionale che tra poco più di un mese riprenderà il suo cammino nelle qualificazioni mondiali affrontando l’Estonia il 5 settembre a Bergamo e Israele tre giorni più tardi a Debrecen.

E in vista dei prossimi impegni – con l’obiettivo di instaurare un rapporto diretto con società e calciatori – Gattuso proseguirà il suo tour facendo visita sabato 2 agosto al ritiro del Cagliari ad Asseminello e assistendo in serata dalla tribuna dell’Unipol Domus al Trofeo ‘Gigi Riva’, che vedrà la squadra rossoblù opposta al Saint-Ètienne. Mercoledì 13 agosto il Ct sarà poi allo stadio ‘Friuli’ di Udine per la gara di Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Tottenham.

