Il Cremlino “La Nato è di fatto in guerra con la Russia”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “La Nato è di fatto coinvolta” nel conflitto russo-ucraino. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riferisce l’agenzia Tass. “La Nato è in guerra con la Russia. Si tratta di un fatto ovvio”, ha detto Peskov.
